Простой компонент, модуль бронирования для Joomla 3.x на русском

Простое и бесплатное расширение для организации на сайте системы бронирования. Подойдет для отелей, гостиниц, аренды авто и любого другого транспорта, для простых решений, к примеру - сдачи жилья, мест.

Как работать с модулем бронирования Joomla

Создайте учетную запись на сайте здесь bookingwizard.net/?c=register. Почту указывайте реальную, на нее придет письмо активации + будут приходить уведомления о бронированиях. В письме активации будет ссылка, перейдите по ней и вы получите данные для авторизации, войдите на сайт выбрав язык интерфейса.

Далее необходимо добавить профиль для бронирования. К примеру вы создали страничку Номера "STANDARD A": (через стандартный менеджер материалов или компонент k2), красиво оформили и под ней необходима форма бронирования. Переходим в личный кабинет:

Вводим имя и добавляем. На главной появляется первая форма.

Теперь есть возможность установить цены нажатием "определить цены и ответов" и любые другие необходимые параметры. Перечень доступных настроек огромный, это только начало:

Далее функция со странным названием "Бронирование владелец" предоставляет возможность бронировать номера администратору, на календаре даты выделяются красным цветом и клиенты не могу бронировать на эти дни.

И раздел "Вид заказы" выводит ваши заказы.

Установка плагина

Скачайте ниже и установите плагин. Перейдите на страницу настроек (Менеджер плагинов, Content - BookingWizard).

Укажите необходимый язык и свой id в системе, в нашем случае это ghxaceis.

Теперь переходим на страницу редактирования материала в вводим специальные код {booking property,standart} (где standart это имя профиля) для отображения календаря с необходимой формой бронирования.

Сохраняем, смотрим материал:

Если у вас будет много предложений, нужно будет для каждой такой странички создавать профили с индивидуальными настройками и ценами. Синтаксис такой {booking property,standart} где standart это созданный профиль.

Также есть возможность вывести поиск свободных мест:

Для вывода такой таблички используйте комбинацию {booking availability} в любом необходимом месте сайта. Этом может быть как модуль опубликованный на определенной позиции (тип html код), так и материал.

Эта табличка покажет свободные даты,, синтаксис {booking bookingsheet,ghxaceis} (где ghxaceis ваш логин в системе) в левой колонке профили с ссылкой на предложения (ссылку на странички необходимо указывать в профилях, а именно в разделе "определить цены и ответов ")

И самое интересное, это админка, для вывода используйте комбинацию {booking administration} . Можно создать новый модуль с типом html код, доступ назначить только админам, и опубликовать на определенной странице.

Как сделать нормальный перевод этой чудесной находки

Друзья, наверняка вы заметили что перевод ужасный, разработчик это понял и сделал возможность изменить все надписи которые отображаются при оформлении.

Воспользуйтесь этой кнопочкой и сделайте необходимые изменения.

Конечно этот плагин не идеальный, и возможно не очень удобный, но я думаю для простых решений подойдет. Ниже плагины для каждой версии джумла, а именно Joomla 1.5, Joomla 1.6, Joomla 1.7, Joomla 2.5 и для самой свежой - Joomla 3. Распакуйте, выберите необходимый и установите.